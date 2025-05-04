«Автодор» продлил контракт с легионером, победившим в зрительском голосовании

Клуб Единой лиги ВТБ «Автодор» продлил контракт с 26-летним сербским форвардом Душаном Беслачем, о чём сообщила пресс-служба саратовского коллектива.

206-сантиметровый тяжёлый форвард сборной Сербии провёл в составе «Автодора» уже два сезона, а новое соглашение продлено ровно до конца сезона-2025/2026. В 42 матчах прошедшего чемпионата Единой лиги Душан в среднем набирал 11,2 очка и делал 4,1 подбора.

Также Беслач был признан лучшим игроком саратовского клуба в декабре и феврале. Примечательно, что вице-капитан победил в зрительском голосовании, направленном на выбор фанатами легионера, которого они хотели бы видеть в новом сезоне.

В 2025-м «Автодор» занял шестое место в регулярном сезоне и обеспечил себе место в плей-офф, где уступил УНИКСу со счётом 0-3 в 1/4 финала.