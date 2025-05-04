Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Автодор» продлил контракт с легионером, победившим в зрительском голосовании

«Автодор» продлил контракт с легионером, победившим в зрительском голосовании
Аудио-версия:
Комментарии

Клуб Единой лиги ВТБ «Автодор» продлил контракт с 26-летним сербским форвардом Душаном Беслачем, о чём сообщила пресс-служба саратовского коллектива.

206-сантиметровый тяжёлый форвард сборной Сербии провёл в составе «Автодора» уже два сезона, а новое соглашение продлено ровно до конца сезона-2025/2026. В 42 матчах прошедшего чемпионата Единой лиги Душан в среднем набирал 11,2 очка и делал 4,1 подбора.

Также Беслач был признан лучшим игроком саратовского клуба в декабре и феврале. Примечательно, что вице-капитан победил в зрительском голосовании, направленном на выбор фанатами легионера, которого они хотели бы видеть в новом сезоне.

В 2025-м «Автодор» занял шестое место в регулярном сезоне и обеспечил себе место в плей-офф, где уступил УНИКСу со счётом 0-3 в 1/4 финала.

Итоги клубов Единой лиги:
У единственной зарубежной команды в Единой лиге — две победы за сезон. Как так вышло? У единственной зарубежной команды в Единой лиге — две победы за сезон. Как так вышло?
«Самара» — в долгах и без легионеров. Почему такая участь постигла и этот российский клуб? «Самара» — в долгах и без легионеров. Почему такая участь постигла и этот российский клуб?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android