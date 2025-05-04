Никола Йокич повторил достижение Уилта Чемберлена в плей-офф НБА, которое держалось 58 лет

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич повторил достижение легендарного баскетболиста Уилта Чемберлена в плей-офф НБА, которое он оформил в 1967 году.

Йокич стал первым игроком с 1967 года, кому в серии плей-офф удалось набрать как минимум 150 очков, 70 подборов и 60 передач. Ранее такие цифры покорялись лишь Чемберлену. Йокич побил статистический рекорд легенды НБА, который держался 58 лет.

В седьмом матче первого раунда плей-офф «Денвер» обыграл «Клипперс» со счётом 120:101. Йокич собрал дабл-дабл: 16 очков, 10 подборов и восемь передач. «Самородки» вышли в четвертьфинал, где сыграют с «Миннесотой».