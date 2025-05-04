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Никола Йокич повторил достижение Уилта Чемберлена в плей-офф НБА, которое держалось 58 лет

Никола Йокич повторил достижение Уилта Чемберлена в плей-офф НБА, которое держалось 58 лет
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич повторил достижение легендарного баскетболиста Уилта Чемберлена в плей-офф НБА, которое он оформил в 1967 году.

Йокич стал первым игроком с 1967 года, кому в серии плей-офф удалось набрать как минимум 150 очков, 70 подборов и 60 передач. Ранее такие цифры покорялись лишь Чемберлену. Йокич побил статистический рекорд легенды НБА, который держался 58 лет.

В седьмом матче первого раунда плей-офф «Денвер» обыграл «Клипперс» со счётом 120:101. Йокич собрал дабл-дабл: 16 очков, 10 подборов и восемь передач. «Самородки» вышли в четвертьфинал, где сыграют с «Миннесотой».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 101
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Гордон - 22, Браун - 21, Уэстбрук - 16, Йокич - 16, Маррей - 16, Портер - 15, Уотсон - 9, Строутер - 3, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 22, Браун - 13, Богданович - 12, Джонс - 12, Зубац - 10, Пауэлл - 9, Харден - 7, Кристи - 5, Миллер - 4, Данн - 3, Батюм - 3, Юбэнкс - 1, Коффи, Симмонс, Миллз
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