«Клипперс» в серии с «Денвером» набрали больше очков, несмотря на итоговый проигрыш

Игроки команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» в серии первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 с «Денвер Наггетс» набрали за семь матчей больше очков, чем представители «Денвера», но всё равно проиграли в серии — 3-4.

На счету «парусников» после семиматчевого противостояния 758 очков, у «Наггетс» — 754.

В ночь на 4 мая калифорнийцы уступили в седьмом матче серии с «Денвером» со счётом 101:120 и закончили своё выступление в сезоне-2024/2025. Матч прошёл на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере. Лучшим игроком стал Кристиан Браун из «Наггетс» — 21 очко, пять подборов, четыре передачи и один перехват.