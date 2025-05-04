«Клипперс» в серии с «Денвером» набрали больше очков, несмотря на итоговый проигрыш
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Игроки команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» в серии первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 с «Денвер Наггетс» набрали за семь матчей больше очков, чем представители «Денвера», но всё равно проиграли в серии — 3-4.
На счету «парусников» после семиматчевого противостояния 758 очков, у «Наггетс» — 754.
В ночь на 4 мая калифорнийцы уступили в седьмом матче серии с «Денвером» со счётом 101:120 и закончили своё выступление в сезоне-2024/2025. Матч прошёл на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере. Лучшим игроком стал Кристиан Браун из «Наггетс» — 21 очко, пять подборов, четыре передачи и один перехват.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 101
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Гордон - 22, Браун - 21, Уэстбрук - 16, Йокич - 16, Маррей - 16, Портер - 15, Уотсон - 9, Строутер - 3, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 22, Браун - 13, Богданович - 12, Джонс - 12, Зубац - 10, Пауэлл - 9, Харден - 7, Кристи - 5, Миллер - 4, Данн - 3, Батюм - 3, Юбэнкс - 1, Коффи, Симмонс, Миллз
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