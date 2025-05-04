В «Автодоре» прокомментировали продление контракта с Душаном Беслачем

Президент саратовского клуба «Автодор» Олег Родионов выступил с заявлением после продления контракта с форвардом сборной Сербии Душаном Беслачем.

«Переговоры по возможному продлению контракта с Беслачем мы начали несколько месяцев назад, однако тогда нам не удалось прийти к компромиссу. По сравнению со своим дебютным сезоном наш вице-капитан заметно прибавил, демонстрировал баскетбол на уровне лучших игроков лиги ВТБ и был постоянно востребован в национальной сборной Сербии.

По окончании чемпионата я пригласил Душана в офис, чтобы поблагодарить за два успешных года в «Автодоре», подарить памятный сувенир от клуба и тепло попрощаться. Во время беседы Беслач признался, что ему очень нравится команда, болельщики и город, а его супруге и дочери Калине комфортно в Саратове. Только когда Душан сам выразил желание остаться, мы возобновили разговор с агентами баскетболиста и достаточно быстро смогли достичь соглашения.

Беслач — стабильность и оплот нашей команды. По ходу сезона форвард неоднократно проявлял волевые качества, даже с серьёзными травмами рвался на площадку в важных матчах и служил настоящим примером для всех. Считаю большим успехом, что нам удалось удержать такого системообразующего игрока. Продлением Душана мы сохраняем преемственность состава и закладываем фундамент новой селекционной кампании», — приводит слова Родионова официальный телеграм-канал клуба.