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«Шансы примерно равны». Лукич озвучил свои ожидания от полуфинальных матчей Единой лиги

«Шансы примерно равны». Лукич озвучил свои ожидания от полуфинальных матчей Единой лиги
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Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич высказался по поводу полуфинальных матчей в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ, где между собой сыграют «Зенит» с «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА с УНИКСом.

Плей-офф Единой лиги. Календарь
Плей-офф Единой лиги. Сетка

«В полуфиналах мы будем наблюдать за битвами самых топовых клубов чемпионата. Никаких сюрпризов по этому сезону не было, и сейчас меня интересует качественный и зрелищный баскетбол. Трудно говорить, у кого в этих полуфиналах больше шансов: я не знаю, какая ситуация по составам внутри коллективов. Возможно, шансы примерно равны.

В принципе не вижу здесь коллектива, у которого есть какое‑то явное преимущество и которому можно отдать предпочтение. Мне же хочется увидеть побольше в деле сборников, чтобы они получили достаточно игрового времени. Тем более летом мы будем собираться и играть товарищеские матчи», — приводит слова Лукича «Матч ТВ».

Итоги клубов Единой лиги:
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