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Редик высказался о своём дебютном сезоне в НБА в качестве тренера «Лейкерс»

Редик высказался о своём дебютном сезоне в НБА в качестве тренера «Лейкерс»
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о своём дебютном сезоне в этой роли. По итогам сезона-2024/2025 «Лейкерс» оказались третьими в Западной конференции и вылетели из плей-офф в первом раунде, уступив «Миннесоте» — 1-4.

«Я стану лучше. Не могу сказать, что полностью доволен тем, как прошёл год. Это не значит, что я не горжусь тем, чего нам удалось достичь всей командой — как мы импровизировали, находили решения и смогли завоевать домашнее преимущество в первом раунде. Но всегда есть куда расти. И лично у меня — огромный потенциал для роста», — приводит слова Редика обозреватель The Athletic Йован Буха.

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