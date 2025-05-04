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Сын Леброна Джеймса Бронни рассказал, что выводило его из себя в дебютном сезоне НБА

Сын Леброна Джеймса Бронни рассказал, что выводило его из себя в дебютном сезоне НБА
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20-летний американский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Бронни Джеймс, выступающий в клубе «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции атакующего защитника и являющийся сыном четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса, рассказал, что выводило его во время дебютного сезона-2024/2025 в североамериканском первенстве.

«Я был под большим давлением. Это немного выводило меня из себя, поскольку у меня не получилось игнорировать. Я старался сфокусироваться на работе, ведь это лучший способ», — приводит слова Бронни издание Legion Hoops в социальной сети Х (ранее Twitter).

В серии плей-офф с «Миненсотой Тимбервулвлз», в которой «озёрники» уступили 1-4, Бронни принял участие в двух играх, суммарно проведя на площадке две минуты, совершив один бросок.

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