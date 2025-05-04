Известна разница в количестве выходных у «Оклахомы» и «Денвера» перед 2-м раундом плей-офф

После победы клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» над «Лос-Анджелес Клипперс» в седьмом матче первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 со счётом 120:101 (4-3) стало известно количество выходных дней, которые будут у «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвера» перед началом их очного противостояния в 1/4 финала.

Игроки «Оклахомы» выиграли у «Мемфис Гриззлиз» в первом раунде со счётом 4-0 и до старта 1/4 финала имели в своём запасе восемь дней отдыха. У баскетболистов «Денвера» после решающего матча с «парусниками» в запасе лишь один выходной, поскольку первый матч между «Тандер» и «Наггетс» состоится в ночь на 6 мая.