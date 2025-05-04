Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Известна разница в количестве выходных у «Оклахомы» и «Денвера» перед 2-м раундом плей-офф

Известна разница в количестве выходных у «Оклахомы» и «Денвера» перед 2-м раундом плей-офф
Комментарии

После победы клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» над «Лос-Анджелес Клипперс» в седьмом матче первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 со счётом 120:101 (4-3) стало известно количество выходных дней, которые будут у «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвера» перед началом их очного противостояния в 1/4 финала.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 101
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Гордон - 22, Браун - 21, Уэстбрук - 16, Йокич - 16, Маррей - 16, Портер - 15, Уотсон - 9, Строутер - 3, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 22, Браун - 13, Богданович - 12, Джонс - 12, Зубац - 10, Пауэлл - 9, Харден - 7, Кристи - 5, Миллер - 4, Данн - 3, Батюм - 3, Юбэнкс - 1, Коффи, Симмонс, Миллз

Игроки «Оклахомы» выиграли у «Мемфис Гриззлиз» в первом раунде со счётом 4-0 и до старта 1/4 финала имели в своём запасе восемь дней отдыха. У баскетболистов «Денвера» после решающего матча с «парусниками» в запасе лишь один выходной, поскольку первый матч между «Тандер» и «Наггетс» состоится в ночь на 6 мая.

Сейчас читают:
«Клипперс» в серии с «Денвером» набрали больше очков, несмотря на итоговый проигрыш
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android