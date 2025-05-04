«Барселона» хочет подписать экс-игрока ЦСКА — Eurohoops

Форвард итальянского «Виртуса» грузинский баскетболист Торнике Шенгелия, ранее выступавший за ПБК ЦСКА, в скором времени может оказаться в составе испанской «Барселоны». В настоящий момент баскетболист находится под пристальным вниманием каталонской команды. Об этом сообщает портал Eurohoops.

У грузинского форварда истекает контракт с «Виртусом», он выйдет в межсезонье в качестве свободного агента. По информации источника, «Барселона» предлагает Шенгелии выгодную трёхлетнюю сделку.

34-летний Шенгелия в среднем набирал по 15,6 очка за матч в сезоне-2024/2025, а также совершал по 5,0 подбора и 2,7 передачи.