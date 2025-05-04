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Агент Шарифьянов рассказал о подготовке россиянина Голдина к драфт-комбайну НБА

Агент Шарифьянов рассказал о подготовке россиянина Голдина к драфт-комбайну НБА
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Максим Шарифьянов, сооснователь агентства ProTeam и представитель россиянина Владислава Голдина, рассказал о подготовке центрового к драфт-комбайну НБА.

«Мы не сомневались, что он будет приглашён на комбайн в основную программу. У него был отличный сезон в NCAA, и попадание в 75 человек, которых приглашают на комбайн, для нас было довольно очевидным. Он готовится сейчас к комбайну и к индивидуальным воркаутам, которые последуют далее.

Сейчас Влад работает в Лос-Анджелесе с другими игроками, которых представляют наши партнёры Klutch Sports. Я уже на пути туда, буду на месте через пару дней», — сказал Максим Шарифьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Владислав Голдин вошёл в число 75 баскетболистов, приглашённых для участия в ежегодном драфт-комбайне НБА, который состоится в Чикаго с 11 по 18 мая.

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