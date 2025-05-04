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Богичевич — о Беслаче: он из тех игроков, которые стабильны. На него можно положиться

Богичевич — о Беслаче: он из тех игроков, которые стабильны. На него можно положиться
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Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал продление клубом контракта с форвардом Душаном Беслачем.

«Как тренер я счастлив, что мы продлили контракт с Душаном Беслачем. Хочу выразить большую благодарность руководству клуба, потому что они проделали действительно великолепную работу — приложили много усилий, знаний и энергии, чтобы оставить одного из определяющих игроков нашей команды. Чрезвычайно важно, что нам удалось удержать баскетболиста, который выступает за «Автодор» уже два года. В лице Беслача мы сохранили игрока, который знает систему, команду и клуб. Это крайне значимо!

Безусловно, Душан — прекрасный человек и спортсмен с характером, что он демонстрировал на протяжении двух сезонов в Саратове. Всегда отдавал 100% энергии и страсти во время выступления за «Автодор». Беслач тренировался и играл с микротравмами и серьёзными повреждениями, выказывая большое уважение клубу. Он из тех игроков, которые стабильны, надёжны и выкладываются по максимуму на обеих сторонах площадки. На него всегда можно положиться. Очень рад, что мы сохранили Душана и продолжим отличную работу», — цитирует Богичевича официальный телеграм-канал «Автодора».

Хронология событий:
Официально
«Автодор» продлил контракт с легионером, победившим в зрительском голосовании
В «Автодоре» прокомментировали продление контракта с Душаном Беслачем
Комментарии
Новости. Баскетбол
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