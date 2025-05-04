Бронни Джеймс пояснил, зачем его отцу Леброну стоит продолжать карьеру в НБА

20-летний американский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Бронни Джеймс, выступающий в клубе «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции атакующего защитника, объяснил, почему его отец четырёхкратный чемпион лиги Леброн Джеймс должен продолжить карьеру.

«Хочу ли, чтобы он остался в НБА? Безусловно. На сколько бы он ни вернулся — в любом случае всегда приятно находиться рядом с ним. Он полностью сосредоточен. То, как он заботится о своём теле, готовится и всё в таком духе — я хочу извлечь из этого максимум пользы», — приводит слова Бронни издание FOX Sports.

Ранее Джеймс-младший, который провёл дебютный сезон в НБА, рассказал, что выводило его из себя.