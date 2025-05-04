Никола Йокич — лидер в плей-офф НБА — 2025 в трёх статистических показателях

30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», является лидером североамериканской лиги в плей-офф сезона-2024/2025 сразу по трём статистическим показателям.

После семиматчевого противостояния с «Лос-Анджелес Клипперс», которое баскетболисты «Наггетс» выиграли со счётом 4-3, сербский звёздный центровой лидирует в плей-офф по подборам, передачам и перехватам, а также занимает четвёртое место по очкам.

Следующим соперником для «Денвера» станет победитель Западной конференции в нынешнем сезоне — «Оклахома-Сити Тандер», которая обыграла «Мемфис Гриззлиз» — 4-0.