Чарльз Баркли во время эфира НБА говорил о голе Натана Маккиннона в матче плей-офф НХЛ

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли во время седьмого матча первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс», который игроки «Денвера» выиграли со счётом 120:101 (4-3), говорил о заброшенной шайбе нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.

Параллельно с матчем НБА проходил седьмой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Колорадо» встречался с «Даллас Старз» и уступил со счётом 2:4 (3-4 в серии). После двух сыгранных минут в третьей четверти игры «Наггетс» — «Клипперс» Баркли сказал, что Маккиннон забросил шайбу.