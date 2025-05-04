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Чарльз Баркли во время эфира НБА говорил о голе Натана Маккиннона в матче плей-офф НХЛ

Чарльз Баркли во время эфира НБА говорил о голе Натана Маккиннона в матче плей-офф НХЛ
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли во время седьмого матча первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс», который игроки «Денвера» выиграли со счётом 120:101 (4-3), говорил о заброшенной шайбе нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 101
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Гордон - 22, Браун - 21, Уэстбрук - 16, Йокич - 16, Маррей - 16, Портер - 15, Уотсон - 9, Строутер - 3, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 22, Браун - 13, Богданович - 12, Джонс - 12, Зубац - 10, Пауэлл - 9, Харден - 7, Кристи - 5, Миллер - 4, Данн - 3, Батюм - 3, Юбэнкс - 1, Коффи, Симмонс, Миллз

Параллельно с матчем НБА проходил седьмой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Колорадо» встречался с «Даллас Старз» и уступил со счётом 2:4 (3-4 в серии). После двух сыгранных минут в третьей четверти игры «Наггетс» — «Клипперс» Баркли сказал, что Маккиннон забросил шайбу.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Мэнсон (О'Коннор) – 29:50 (sh)     0:2 Маккиннон (Линдгрен, Ничушкин) – 40:31     1:2 Рантанен (Бек, Любушкин) – 47:49     2:2 Рантанен (Харли, Дюшейн) – 53:46 (pp)     3:2 Джонстон (Дюшейн, Рантанен) – 56:04 (pp)     4:2 Рантанен (Сегин, Линделль) – 59:57    
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