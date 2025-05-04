Главный тренер УНИКСа высказался о предстоящем полуфинальном матче плей-офф с ЦСКА

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий по поводу предстоящего матча своей команды против московского ЦСКА в рамках полуфинальной стадии плей-офф Единой лиги — 2024/2025.

Единая лига ВТБ . Semi Finals Единая лига ВТБ . Semi Finals 06 мая 2025, вторник. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мы уже не раз встречались с ЦСКА в этом сезоне. Армейцы часто были чуть впереди нас и выиграли три из четырех матчей в регулярном чемпионате. Сейчас у нас в составе появились два новых игрока, и команда немного трансформировалась. Мы чувствуем свои силы и верим в наши возможности.

Уверен, что мы готовы к противостоянию с такой сильной командой, как ЦСКА. В любом случае мы сделаем всё, чтобы добиться желаемого результата и показать свой максимум на площадке», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Напомним, что матч между УНИКСом и ЦСКА состоится 6 мая в Москве. Начало матча в 20:00 мск.