Расселл Уэстбрук вошёл в топ-20 рекордсменов НБА по количеству ассистов в плей-офф

Разыгрывающий «Денвера» Расселл Уэстбрук вошёл в топ-20 рекордсменов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству ассистов в серии плей-офф.

Баскетбол. НБА. Рекордсмены по числу ассистов в плей-офф:

1. Мэджик Джонсон — 2346;

2. Леброн Джеймс — 2095;

3. Джон Стоктон —1839;

4. Джейсон Кидд — 1263;

5. Крис Пол — 1233;

6. Тони Паркер — 1143;

7. Рэджон Рондо — 1136;

8. Джеймс Харден — 1125;

9. Ларри Бёрд — 1062;

10. Стив Нэш — 1061;

11. Скотти Пиппен — 1048;

12. Коби Брайант — 1040;

13. Майкл Джордан — 1022;

14. Дэннис Джонсон — 1006;

15. Дрэймонд Грин — 992;

16. Айзея Томас — 987;

17. Джерри Уэст — 970;

18. Стефен Карри — 945;

19. Расселл Уэстбрук — 938;

20. Боб Коузи — 937.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 мая в Денвере состоялся матч «Денвер Наггетс» против «Лос-Анджелес Клипперс» и завершился со счётом 120:101, где Уэстбрук набрал 16 очков и сделал пять ассистов.