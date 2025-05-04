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Расселл Уэстбрук вошёл в топ-20 рекордсменов НБА по количеству ассистов в плей-офф

Расселл Уэстбрук вошёл в топ-20 рекордсменов НБА по количеству ассистов в плей-офф
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Разыгрывающий «Денвера» Расселл Уэстбрук вошёл в топ-20 рекордсменов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству ассистов в серии плей-офф.

Баскетбол. НБА. Рекордсмены по числу ассистов в плей-офф:

1. Мэджик Джонсон — 2346;
2. Леброн Джеймс — 2095;
3. Джон Стоктон —1839;
4. Джейсон Кидд — 1263;
5. Крис Пол — 1233;
6. Тони Паркер — 1143;
7. Рэджон Рондо — 1136;
8. Джеймс Харден — 1125;
9. Ларри Бёрд — 1062;
10. Стив Нэш — 1061;
11. Скотти Пиппен — 1048;
12. Коби Брайант — 1040;
13. Майкл Джордан — 1022;
14. Дэннис Джонсон — 1006;
15. Дрэймонд Грин — 992;
16. Айзея Томас — 987;
17. Джерри Уэст — 970;
18. Стефен Карри — 945;
19. Расселл Уэстбрук — 938;
20. Боб Коузи — 937.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 мая в Денвере состоялся матч «Денвер Наггетс» против «Лос-Анджелес Клипперс» и завершился со счётом 120:101, где Уэстбрук набрал 16 очков и сделал пять ассистов.

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