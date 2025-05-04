Владелец «Клипперс» оплатил билеты на перелёт всем фанатам на седьмой матч плей-офф НБА

Владелец клуба «Лос-Анджелес Клипперс», который выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Стив Баллмер оплатил перелёт более чем 100 фанатам «парусников» на седьмой матч первого раунда плей-офф с «Денвер Наггетс», в котором калифорнийцы уступили со счётом 101:120 и прекратили борьбу за титул в сезоне-2024/2025.

Перед началом игры Стив подошёл к «Стене» и позаигрывал с фанатами, настраивая их на решающий матч серии.

«Стеной» называется специальная секция на стадионе «Интьют Доум», который является домашним для «Лос-Анджелес Клипперс». Эта секция под куполом арены и вмещает в себя активных фанатов «парусников».

Лучшим игроком стал Кристиан Браун из «Наггетс» — 21 очко, пять подборов, четыре передачи и один перехват.