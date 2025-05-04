Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владелец «Клипперс» оплатил билеты на перелёт всем фанатам на седьмой матч плей-офф НБА

Владелец «Клипперс» оплатил билеты на перелёт всем фанатам на седьмой матч плей-офф НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Владелец клуба «Лос-Анджелес Клипперс», который выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Стив Баллмер оплатил перелёт более чем 100 фанатам «парусников» на седьмой матч первого раунда плей-офф с «Денвер Наггетс», в котором калифорнийцы уступили со счётом 101:120 и прекратили борьбу за титул в сезоне-2024/2025.

Перед началом игры Стив подошёл к «Стене» и позаигрывал с фанатами, настраивая их на решающий матч серии.

«Стеной» называется специальная секция на стадионе «Интьют Доум», который является домашним для «Лос-Анджелес Клипперс». Эта секция под куполом арены и вмещает в себя активных фанатов «парусников».

Лучшим игроком стал Кристиан Браун из «Наггетс» — 21 очко, пять подборов, четыре передачи и один перехват.

Сейчас читают:
Никола Йокич — лидер в плей-офф НБА — 2025 в трёх статистических показателях
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android