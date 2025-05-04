Президент «Динамо» Вл Сандлер: подписал американского игрока от безвыходности

Президент и главный тренер клуба «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер объяснил смену позиции в вопросе подписания контракта с американскими баскетболистами.

— Вы говорили, что в вашей команде не будет американцев. Но спустя месяц в клуб пришёл Джошуа Ньюкирк. Почему в итоге одного подписали?

— От безвыходности. Ньюкирка мы знали — на Сахалин же его подписывали. Эдди Краут его подписывал, тоже не получилось. Но найти американца, знаешь, вот так вот — очень сложно. Понятного американца. Поэтому был человек, готов был ехать за понятные нам деньги — приехал. Ну и какая-то оттепель там наступала в тот момент. Я могу на неё указать тоже.

— У меня был вопрос: Трамп снова стал президентом США, поэтому стоит ли ждать нам теперь американцев в «Динамо»?

— 100% ждать. В баскетбол красиво умеют играть только ребята с другим цветом кожи. Российских первых номеров хороших… Ну честно. Кто сейчас в финале играет? В финале Суперлиги играют молодые пацаны: один из них уедет в Америку, и играют Хозяшев и Ильинов. Вот такие ребята: жёсткие, цепкие, всё. Но, слушай, красота игры нужна.

Надо брать американцев. Я думаю, что, в принципе, в этом сезоне мы так и поступили, чтобы люди смотрели, хлопали. Это интересно. Минимум — интересно. Я реально всегда отсылку делаю на то, что происходит в государстве. Я очень государственно настроенный человек. И эту конъюнктуру вижу, чувствую. И с Харрисом мы расставались — ему тоже сказал: «Брат, какие-то странные времена…» Один-то у нас сразу уехал — один американец из «Динамо» просто сбежал… Ну сейчас выглядит так, что времена меняются. Понятно, для высшего дивизиона это никогда не было важно, — сказал Сандлер в интервью телеграм-каналу «Перехват».