«Субъект футбола». Президент «Динамо» Владивосток высказался о конфликте с футболистом

Президент и главный тренер клуба «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер прокомментировал инцидент с футболистом Антоном Мухиным. Ранее сообщалось, что между президентом и футболистом произошла ссора в бане, после которой Сандлер нанёс игроку несколько ударов по голове и спине. У футболиста было диагностировано сотрясение мозга, он обратился в правоохранительные органы.

«Слушай, у меня нет никакой версии, нет никакого инцидента. Давай просто по-серьёзному тогда, если что-то. Всё равно же слушают, и футбольный контекст по-любому подглядывают. Это неизбежно. И любое слово, которое я скажу, будет рождать новые заголовки в заказных футбольных чатах. Поэтому, конечно, это не так. Просто, если баскетбольному сообществу важно, лучше подраскрыть другие темы.

Вот откуда это всё рождается — это же не с официального сайта, не от каких-то органов. Это не исходит от кого-то авторитетного. Это рождается из конкретно организованного телеграм-канала в футбольной среде.

Им чего мне высказываться? Условный субъект футбола, 19-летний, по рекомендации своих агентов написал заявление в органы.

Соответственно, оценку всему этому уже пусть дают органы. Мне смысл об этом говорить? Официальные органы — полиция, у которых есть справки, экспертизы. Которые знают, что до того как сходить и сказать, что сотрясение — перед этим целый день человек тренировался, бил головой мячи на тренировке. Всё под видеокамерой… Но говорить надо вообще о другом, вообще — по сути своей, по смыслу — говорить надо о другом.

Вот если публично говорить. Вот смотри. Потому что я не хочу это обесценивать. Если меня заводят в такие разговоры — я хочу фактами, цифрами говорить. Сейчас какой год? 25-й. Вот смотри. Я закончил свой 10-й сезон. 10-й. Как руководитель. Первый руководитель профессионального баскетбольного клуба. 10-й. У меня было ещё там несколько сезонов, где я был как второй человек, были ещё постарше меня.

Первые три года «Спартака» я провёл. Три профессиональных сезона в «Спартаке-Приморье» как руководитель. Два из них — в высшем дивизионе, ПБЛ. Я провёл… раз-два — три сезона на Сахалине, в Суперлиге. Причём создал две команды с нуля. Две. Успел посидеть в тюрьме, создать следующую. Три. И уже четыре сезона я провёл в «Динамо».

10 лет. Сколько через меня прошло человек в баскетболе, представляешь, да? Из этих 10 лет я шесть — шесть полноценных сезонов — как тренер провёл. Шесть. Ты когда-нибудь слышал, чтобы я кого-то...?» — сказал Сандлер в интервью телеграм-каналу «Перехват».