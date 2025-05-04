Пирс: брак — для пожилых и бедных людей. У мужчины нет никаких преимуществ в этом союзе

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс критически высказался о браке, предположив, что в современном мире он не приносит мужчинам никакой пользы.

«Я чувствую, что не все отношения должны быть основаны на сексе. Однако все отношения так или иначе связаны с ним, это факт. Вы не можете мне этого не сказать. Именно поэтому у меня никогда не будет других отношений, потому что они всегда будут основаны на сексе. Как только страсть уйдёт, вы сами уйдёте и найдёте кого-то получше… Вот в чём дело.

Позвольте мне рассказать вам, что такое брак и для кого он предназначен. Брак — это для пожилых и бедных людей. Потому что когда вы разорились, наши родители, такие как мамы и все остальные, поженились из соображений, что будет лучше объединить наши доходы, нарожать детей, а затем, когда у нас появятся дети, у нас будет пятеро или 10 детей, как это было в 1960-е годы, когда у всех было по пять или 10 детей, чтобы они могли работать и приносить доход.

Ты беден, поэтому и женишься. И когда ты стареешь, кто-то должен быть рядом, чтобы заботиться о тебе. Моя мама никогда в жизни не была замужем. Она вышла замуж, когда ей было 70 лет, и это было замечательно. Всё это время кто-то был рядом с ней.

Кроме этого, у мужчины нет никаких преимуществ. Что это значит для мужчины, когда всё идёт наперекосяк? Например, нам придётся отказаться от половины того, что у нас есть, платить алименты, платить… Это выгодно только женщине.

В общем, это реальный разговор. Я не думаю, что это хороший вариант в долгосрочной перспективе, пока мне не исполнится 70. Сейчас мне 47 лет. Пока мне не исполнится 70, это единственная реальная возможность. Это потому, что мы оба старые. Мы не гуляем по улицам, а сидим дома и смотрим телевизор. Ты отвезёшь меня в больницу, а я отвезу тебя. Вот так. Но прямо сейчас, прямо сейчас я слишком взвинчен», — приводит слова Пирса портал Fadeaway World.