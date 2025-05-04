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Игрок НБА был замечен в бюджетном автомобиле

Игрок НБА был замечен в бюджетном автомобиле
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28-летний разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» американец Пэт Спенсер после шестого матча 1/8 финала серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с техасским коллективом «Хьюстон Рокетс» был замечен за рулём бюджетного автомобиля Honda CR-V 2012 года на одной из дорог Сан-Франциско.

Шестой матч состоялся 3 мая и завершился со счётом 115:107 в пользу команды из Хьюстона. Теперь счёт в серии составляет 3-3.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2025, суббота. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
107 : 115
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Батлер - 27, Муди - 13, Подзиемски - 10, Грин - 8, Спенсер - 6, Пэйтон II - 5, Пост - 5, Сантос - 2, Джексон-Дэвис - 2, Куминга, Луни, Хилд, Ки, Нокс
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 29, Шенгюн - 21, Адамс - 17, Томпсон - 14, Грин - 12, Смит II - 8, Исон - 8, Холидей - 3, Брукс - 3, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин

Напомним, Пэт в ходе шестой встречи играл 2 минуты и 24 секунды. Ему удалось набрать шесть очков, сделать один подбор, а также совершить одну результативную передачу.

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