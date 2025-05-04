Игрок НБА был замечен в бюджетном автомобиле

28-летний разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» американец Пэт Спенсер после шестого матча 1/8 финала серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с техасским коллективом «Хьюстон Рокетс» был замечен за рулём бюджетного автомобиля Honda CR-V 2012 года на одной из дорог Сан-Франциско.

Шестой матч состоялся 3 мая и завершился со счётом 115:107 в пользу команды из Хьюстона. Теперь счёт в серии составляет 3-3.

Напомним, Пэт в ходе шестой встречи играл 2 минуты и 24 секунды. Ему удалось набрать шесть очков, сделать один подбор, а также совершить одну результативную передачу.