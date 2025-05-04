Виктор Лахин вызван в преддрафтовый лагерь НБА

19-летний российский баскетболист Виктор Лахин был вызван в преддрафтовый лагерь G League Elite Camp, который пройдёт с 9 по 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отметим, что именно из этого лагеря несколько игроков получат вызов на драфт-комбайн Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Драфт-комбайн — ключевой этап перед драфтом НБА, где участники проходят медицинские тесты, выполняют игровые задания и общаются с прессой под наблюдением скаутов и генеральных менеджеров команд. Успешное выступление может значительно повысить шансы игрока на высокую позицию в драфте и выгодный контракт.

Ранее были названы подробности участия Лахина в престижном тренировочном лагере перед драфтом НБА.