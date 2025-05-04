Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Виктор Лахин вызван в преддрафтовый лагерь НБА

Виктор Лахин вызван в преддрафтовый лагерь НБА
Комментарии

19-летний российский баскетболист Виктор Лахин был вызван в преддрафтовый лагерь G League Elite Camp, который пройдёт с 9 по 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отметим, что именно из этого лагеря несколько игроков получат вызов на драфт-комбайн Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Драфт-комбайн — ключевой этап перед драфтом НБА, где участники проходят медицинские тесты, выполняют игровые задания и общаются с прессой под наблюдением скаутов и генеральных менеджеров команд. Успешное выступление может значительно повысить шансы игрока на высокую позицию в драфте и выгодный контракт.

Ранее были названы подробности участия Лахина в престижном тренировочном лагере перед драфтом НБА.

Материалы по теме
Названы подробности участия Лахина в престижном тренировочном лагере перед драфтом НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android