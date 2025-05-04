Стало известно, что Дончич выступит на Евробаскете-2025

26-летний разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич примет участие в чемпионате Европы по баскетболу 2025 года в составе сборной Словении. Об этом сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин.

Турнир пройдёт с 27 августа по 14 сентября на Кипре, в Финляндии, Польше и Латвии. В чемпионате примут участие национальные команды из 24 стран.

Напомним, Лука после завершения регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лейкерс» вышел в плей-офф организации, где «озёрникам» в 1/8 финала противостоял клуб из Теннесси «Миннесота Тимбервулвз». Команды в общей сложности провели пять игр, по итогам которых счёт в серии составил 4-1 в пользу «лесных волков». Таким образом, калифорнийский коллектив выбыл из плей-офф.