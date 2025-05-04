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«Денвер» во 2-й раз подряд выбил команду из Лос-Анджелеса в 1/8 финала плей-офф НБА

«Денвер» во 2-й раз подряд выбил команду из Лос-Анджелеса в 1/8 финала плей-офф НБА
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Коллектив из Колорадо «Денвер Наггетс» выбивает клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые представляют Лос-Анджелес, два года подряд в первом раунде плей-офф североамериканской организации. На это обратил внимание аккаунт NBA on ESPN в X (ранее Twitter).

В 2024 году клубу из Денвера противостояла команда «Лос-Анджелес Лейкерс», с которой «Наггетс» провели пять матчей и победили по итогам встреч 4-1. В этом году им противостоял коллектив «Лос-Анджелес Клипперс». Команды провели семь матчей. Победа в серии осталась за «Денвером» со счётом 4-3.

Ранее стало известно, что Никола Йокич стал лидером в плей-офф НБА — 2025 в трёх статистических показателях.

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