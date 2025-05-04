Елевич: Единая лига — один из сильнейших чемпионатов в Европе. Мы твёрдо входим в топ-2

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич поделился мнением о предстоящем полуфинале в Единой лиге. Также он заявил об уверенности в том, что Единая лига входит в топ-2 лучших турниров Европы по баскетболу.

«Ожидания от предстоящих полуфиналов самые позитивные. Мы увидим очень хороший баскетбол. Думаю, что четыре команды, которые сейчас борются за чемпионство, должны показать именно ту игру, которую мы все от них ждём.

Важно отметить, что ЦСКА, «Зенит» и УНИКС достаточно легко прошли в полуфинал: практически без борьбы взяли верх над своими соперниками по четвертьфиналам. «Локомотив» немножко помучился в серии с «Уралмашем». И всё же с «Зенитом» «Локо» играет, как правило, хорошо. Поэтому будет очень интересное противостояние. Любопытно, что «Локомотив» подготовит к играм, которые пройдут в Петербурге.

Обращает на себя внимание, что УНИКС сейчас очень хорошо усилился. Да, у них проблемы с Лабери, но Хиллиард и Кин — отличные игроки. Поэтому в противостоянии ЦСКА и казанцев будет не так всё просто. Тем более УНИКС сейчас набрал обороты.

Здесь многое будет определять то, как команды сыграют на своих площадках. Хотел бы увидеть в обоих противостояниях по семь встреч. Жду очень упорной борьбы. Тут всё может быть. Потому что очень качественные игроки, очень сильные тренерские штабы. Всегда интересно смотреть, как они лавируют, как управляют глубиной состава.

Вообще, Единая лига — один из сильнейших чемпионатов в Европе. Ну, разве только испанский чуть посильнее. А так мы твёрдо входим в топ‑2. У нас, помимо четвёрки полуфиналистов, достаточно команд очень хорошего качества. Это и «Парма», и «Уралмаш», и «Пари Нижний Новгород», и «Автодор». И даже после отстранения наших клубов от еврокубковых турниров Единая лига в силе, в уровне не потеряла», — приводит слова Елевича портал «Матч ТВ».