Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шенгюн: нет никаких оснований для того, чтобы мы проиграли 7-й матч с «Голден Стэйт»

Шенгюн: нет никаких оснований для того, чтобы мы проиграли 7-й матч с «Голден Стэйт»
Комментарии

22-летний турецкий центровой техасского клуба «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн уверен в победе своей команды в седьмом матче в серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с калифорнийской командой «Голден Стэйт Уорриорз». Игра начнётся сегодня, 5 мая, в 3:30 мск.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2025, понедельник. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не думаю, что «Голден Стэйт» обыграли нас в этой серии. Мы обыграли сами себя, промахиваясь с линии штрафных. Когда мы сконцентрированы, мы сфокусированы. У нас есть все таланты в мире. Нет никаких оснований для того, чтобы мы проиграли этот матч», — приводит слова Шенгюна аккаунт The Rockets Wire в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Грин назвал игрока, из-за которого «Голден Стэйт» проиграл финал НБА в 2019 году.

Материалы по теме
Грин назвал игрока, из-за которого «Голден Стэйт» проиграл финал НБА в 2019 году
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android