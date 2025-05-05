Шенгюн: нет никаких оснований для того, чтобы мы проиграли 7-й матч с «Голден Стэйт»

22-летний турецкий центровой техасского клуба «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн уверен в победе своей команды в седьмом матче в серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с калифорнийской командой «Голден Стэйт Уорриорз». Игра начнётся сегодня, 5 мая, в 3:30 мск.

«Не думаю, что «Голден Стэйт» обыграли нас в этой серии. Мы обыграли сами себя, промахиваясь с линии штрафных. Когда мы сконцентрированы, мы сфокусированы. У нас есть все таланты в мире. Нет никаких оснований для того, чтобы мы проиграли этот матч», — приводит слова Шенгюна аккаунт The Rockets Wire в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Грин назвал игрока, из-за которого «Голден Стэйт» проиграл финал НБА в 2019 году.