Шенгюн: нет никаких оснований для того, чтобы мы проиграли 7-й матч с «Голден Стэйт»
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22-летний турецкий центровой техасского клуба «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн уверен в победе своей команды в седьмом матче в серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с калифорнийской командой «Голден Стэйт Уорриорз». Игра начнётся сегодня, 5 мая, в 3:30 мск.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2025, понедельник. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Не думаю, что «Голден Стэйт» обыграли нас в этой серии. Мы обыграли сами себя, промахиваясь с линии штрафных. Когда мы сконцентрированы, мы сфокусированы. У нас есть все таланты в мире. Нет никаких оснований для того, чтобы мы проиграли этот матч», — приводит слова Шенгюна аккаунт The Rockets Wire в социальной сети X (ранее Twitter).
Ранее Грин назвал игрока, из-за которого «Голден Стэйт» проиграл финал НБА в 2019 году.
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