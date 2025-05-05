«Индиана» обыграла «Кливленд» в первом матче четвертьфинала плей-офф НБА
Поделиться
Завершился первый матч четвертьфинала плей-офф НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 112:121.
НБА — плей-офф . Quarter Finals. 1-й тур
05 мая 2025, понедельник. 01:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
112 : 121
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 33, Джером - 21, Мобли - 20, Аллен - 12, Хантер - 11, Страс - 7, Меррилл - 6, Окоро - 2, Грин, Портер, Томпсон, Океке, Тайсон, Уэйд
Индиана Пэйсерс: Нембард - 23, Халибёртон - 22, Несмит - 17, Сиакам - 17, Тёрнер - 13, Матурин - 11, Топпин - 7, Макконнелл - 7, Брайант - 2, Уокер - 2, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард
Самым результативным в составе «Кливленда» стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 33 очка.
Лучшую результативность в «Индиане» показал Тайрис Халибёртон, на счету которого дабл-дабл из 22 очков и 13 передач.
Следующий матч между командами состоится 7 мая, начало – 2:00.
В предыдущем раунде «Кливленд» обыграл в серии «Майами Хит» со счётом 4-0. «Индиана», в свою очередь, со счётом 4-1 обыграла «Милуоки Бакс».
Комментарии
- 5 мая 2025
-
03:31
-
00:12
- 4 мая 2025
-
23:37
-
22:21
-
21:05
-
20:17
-
19:32
-
18:29
-
17:58
-
17:50
-
16:14
-
16:13
-
15:16
-
15:10
-
14:45
-
13:49
-
13:38
-
12:56
-
12:55
-
12:26
-
11:50
-
11:43
-
10:50
-
10:23
-
10:18
-
10:05
-
09:47
-
09:30
-
09:30
-
08:53
-
07:02
-
05:47
-
04:58
-
04:29
-
00:21