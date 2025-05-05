«Индиана» обыграла «Кливленд» в первом матче четвертьфинала плей-офф НБА

Завершился первый матч четвертьфинала плей-офф НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 112:121.

Самым результативным в составе «Кливленда» стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 33 очка.

Лучшую результативность в «Индиане» показал Тайрис Халибёртон, на счету которого дабл-дабл из 22 очков и 13 передач.

Следующий матч между командами состоится 7 мая, начало – 2:00.

В предыдущем раунде «Кливленд» обыграл в серии «Майами Хит» со счётом 4-0. «Индиана», в свою очередь, со счётом 4-1 обыграла «Милуоки Бакс».