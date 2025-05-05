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Кливленд — Индиана, результат матча 5 мая 2025, счет 112:121., первый матч 1/4 финала плей-офф НБА 2024/2025

«Индиана» обыграла «Кливленд» в первом матче четвертьфинала плей-офф НБА
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Завершился первый матч четвертьфинала плей-офф НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 112:121.

НБА — плей-офф . Quarter Finals. 1-й тур
05 мая 2025, понедельник. 01:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
112 : 121
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 33, Джером - 21, Мобли - 20, Аллен - 12, Хантер - 11, Страс - 7, Меррилл - 6, Окоро - 2, Грин, Портер, Томпсон, Океке, Тайсон, Уэйд
Индиана Пэйсерс: Нембард - 23, Халибёртон - 22, Несмит - 17, Сиакам - 17, Тёрнер - 13, Матурин - 11, Топпин - 7, Макконнелл - 7, Брайант - 2, Уокер - 2, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард

Самым результативным в составе «Кливленда» стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 33 очка.

Лучшую результативность в «Индиане» показал Тайрис Халибёртон, на счету которого дабл-дабл из 22 очков и 13 передач.

Следующий матч между командами состоится 7 мая, начало – 2:00.

В предыдущем раунде «Кливленд» обыграл в серии «Майами Хит» со счётом 4-0. «Индиана», в свою очередь, со счётом 4-1 обыграла «Милуоки Бакс».

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