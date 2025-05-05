Халибёртон: быть разыгрывающим — всё равно что быть матерью на площадке

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон прокомментировал своё выступление в первом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс», в котором «Индиана» одержала победу со счётом 121:112 и повела в серии — 1-0.

«Быть разыгрывающим — всё равно что быть матерью на площадке. Твоя задача — заботиться о каждом», — заявил Халибёртон во время послематчевой пресс-конференции.

Халибёртон, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 22 очка (9 из 15 с игры, где 2 из 6 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), 13 результативных передач и три подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+11».