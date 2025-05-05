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Халибёртон: быть разыгрывающим — всё равно что быть матерью на площадке

Халибёртон: быть разыгрывающим — всё равно что быть матерью на площадке
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон прокомментировал своё выступление в первом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс», в котором «Индиана» одержала победу со счётом 121:112 и повела в серии — 1-0.

НБА — плей-офф . Quarter Finals. 1-й тур
05 мая 2025, понедельник. 01:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
112 : 121
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 33, Джером - 21, Мобли - 20, Аллен - 12, Хантер - 11, Страс - 7, Меррилл - 6, Окоро - 2, Грин, Портер, Томпсон, Океке, Тайсон, Уэйд
Индиана Пэйсерс: Нембард - 23, Халибёртон - 22, Несмит - 17, Сиакам - 17, Тёрнер - 13, Матурин - 11, Топпин - 7, Макконнелл - 7, Брайант - 2, Уокер - 2, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард

«Быть разыгрывающим — всё равно что быть матерью на площадке. Твоя задача — заботиться о каждом», — заявил Халибёртон во время послематчевой пресс-конференции.

Халибёртон, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 22 очка (9 из 15 с игры, где 2 из 6 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), 13 результативных передач и три подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+11».

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