Защитник «Голден Стэйт» установил рекорд по трёхочковым для седьмых матчей плей-офф НБА
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В данный момент проходит седьмой матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Хьюстон Рокетс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 51:39 в пользу гостевой команды.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2025, понедельник. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
3-я четверть
60 : 63
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Грин, Ванвлит, Уитмор, Брукс, Смит II, Адамс, Шеппард, Исон, Уильямс, Шенгюн, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Подзиемски, Муди, Луни, Хилд, Батлер, Ки, Сантос, Пост, Грин, Карри, Джексон-Дэвис, Спенсер
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Бадди Хилд в первой половине матча набрал 22 очка, реализовав шесть трёхочковых бросков из семи попыток.
По данным статистического портала Polymarket Hoops, этот результат стал рекордным в истории седьмых матчей плей-офф НБА по количеству точных трёхочковых за одну половину встречи.
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