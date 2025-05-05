Защитник «Голден Стэйт» установил рекорд по трёхочковым для седьмых матчей плей-офф НБА

В данный момент проходит седьмой матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Хьюстон Рокетс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 51:39 в пользу гостевой команды.

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Бадди Хилд в первой половине матча набрал 22 очка, реализовав шесть трёхочковых бросков из семи попыток.

По данным статистического портала Polymarket Hoops, этот результат стал рекордным в истории седьмых матчей плей-офф НБА по количеству точных трёхочковых за одну половину встречи.