«Голден Стэйт» в решающем матче серии обыграл «Хьюстон» и вышел в следующий раунд плей-офф

В ночь на 5 мая мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился седьмой матч серии 1/8 финала плей-офф НБА между клубами Западной конференции «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу с результатом 103:89 и победили в серии со счётом 4-3.

Самым результативным в составе хозяев сегодня стал американский форвард Амен Томпсон, оформивший 24 очка, девять подборов и три передачи.

У гостей наивысшей результативностью отметился защитник Бадди Хилд, на счету которого 33 очка, три подбора и три передачи. У Стефена Карри — дабл-дабл из 22 очков, 10 подборов и семи передач.

В следующей стадии в рамках 1/4 плей-офф «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».