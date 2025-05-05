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«Голден Стэйт» в решающем матче серии обыграл «Хьюстон» и вышел в следующий раунд плей-офф

«Голден Стэйт» в решающем матче серии обыграл «Хьюстон» и вышел в следующий раунд плей-офф
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В ночь на 5 мая мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился седьмой матч серии 1/8 финала плей-офф НБА между клубами Западной конференции «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу с результатом 103:89 и победили в серии со счётом 4-3.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2025, понедельник. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
89 : 103
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 24, Шенгюн - 21, Ванвлит - 17, Грин - 8, Брукс - 8, Исон - 5, Смит II - 3, Адамс - 3, Холидей, Уитмор, Шеппард, Уильямс, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 33, Карри - 22, Батлер - 20, Грин - 16, Подзиемски - 9, Луни - 3, Куминга, Пэйтон II, Муди, Ки, Сантос, Пост, Джексон-Дэвис, Спенсер

Самым результативным в составе хозяев сегодня стал американский форвард Амен Томпсон, оформивший 24 очка, девять подборов и три передачи.

У гостей наивысшей результативностью отметился защитник Бадди Хилд, на счету которого 33 очка, три подбора и три передачи. У Стефена Карри — дабл-дабл из 22 очков, 10 подборов и семи передач.

В следующей стадии в рамках 1/4 плей-офф «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».

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