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Стали известны все пары 1/4 финала плей-офф НБА

Стали известны все пары 1/4 финала плей-офф НБА
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После победы «Голден Стэйт Уорриз» в 1/8 финала плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс» (103:89) определились все пары 1/4 финала Кубка Ларри О’Брайена.

Так, в 1/4 финала плей-офф НБА встретятся пары: «Индиана Пэйсерс» и «Кливленд Кавальерс», «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер», «Нью-Йорк Никс» и «Бостон Селтикс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриз».

Отметим, первый матч между «Индианой» и «Кливлендом» прошёл уже сегодня ночью и завершился победой команды из Индианы со счётом 121:112.

Напомним, победителем прошлогоднего плей-офф НБА является «Бостон», который в финале обыграл «Даллас Маверикс» в серии из пяти матчей.

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