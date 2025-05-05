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«Я восхищён». Стив Керр высказался о выходе «Голден Стэйт» в следующий раунд плей-офф НБА

«Я восхищён». Стив Керр высказался о выходе «Голден Стэйт» в следующий раунд плей-офф НБА
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после седьмого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс» (103:89, 4-3) прокомментировал выход своей команды в следующий раунд.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2025, понедельник. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
89 : 103
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 24, Шенгюн - 21, Ванвлит - 17, Грин - 8, Брукс - 8, Исон - 5, Смит II - 3, Адамс - 3, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 33, Карри - 22, Батлер - 20, Грин - 16, Подзиемски - 9, Луни - 3, Куминга, Пэйтон II, Муди, Ки, Сантос, Пост, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер

«Я восхищён упорством Стефа [Карри] в 37 лет. У него уже четыре чемпионских кольца, олимпийское золото — ему нечего доказывать. И всё же он выходит на паркет каждый матч, словно бросая вызов самому себе. Это потрясающе. И Дрэймонд [Грин] такой же. И Джимми [Батлер]», — заявил Керр во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал атакующий защитник Бадди Хилд, на счету которого 33 очка. Стефен Карри, в свою очередь, отметился 22 очками, а Джимми Батлер — 20. В следующем раунде «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».

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