«Я восхищён». Стив Керр высказался о выходе «Голден Стэйт» в следующий раунд плей-офф НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после седьмого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс» (103:89, 4-3) прокомментировал выход своей команды в следующий раунд.

«Я восхищён упорством Стефа [Карри] в 37 лет. У него уже четыре чемпионских кольца, олимпийское золото — ему нечего доказывать. И всё же он выходит на паркет каждый матч, словно бросая вызов самому себе. Это потрясающе. И Дрэймонд [Грин] такой же. И Джимми [Батлер]», — заявил Керр во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал атакующий защитник Бадди Хилд, на счету которого 33 очка. Стефен Карри, в свою очередь, отметился 22 очками, а Джимми Батлер — 20. В следующем раунде «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».