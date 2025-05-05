Дрэймонд Грин: дух «Голден Стэйт» никуда не делся — вот в чём соль

Тяжёлый форвард и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин после седьмого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс» (103:89, 4-3) отреагировал на выход своей команды в следующий раунд, где она встретится с «Миннесотой Тимбервулвз».

«Каждый раз, когда побеждаешь здесь, в этом зале, — особое удовольствие. Помню, Фред [Ванвлит] заявил после первой игры: «Да это же не те ребята». Но дух клуба никуда не делся — вот в чём соль», — рассказал Грин во время послематчевой пресс-конференции.

Грин провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 16 очков (7 из 15 с игры, где 2 из 8 — трёхочковые), сделав шесть подборов и пять результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+18».