«Особенно восхищает». Джимми Батлер объяснил, почему ему нравится играть вместе с Грином

Лёгкий форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер после седьмого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс» (103:89, 4-3) высказался о совместной игре с форвардом Дрэймондом Грином.

«Меня особенно восхищает его умение находить общий язык с кем угодно — кратко, точно, без лишних слов. Но главное, что я ценю в его лидерских качествах, — это способность чётко обозначить суть проблемы и сразу переходить к действиям, несмотря на все трудности», — рассказал Батлер во время послематчевой пресс-конференции.

Батлер провёл на площадке в общей сложности 45 минут, набрав суммарно 20 очков (7 из 13 с игры, где 2 из 3 — трёхочковые; 4 из 5 — со штрафных), сделав восемь подборов и семь результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+10».