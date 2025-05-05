Карри набрал 14 очков в 4-й четверти 7-го матча с «Хьюстоном» с невероятной эффективностью
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Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри принял участие в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда одержала победу со счётом 103:89 (4-3).
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2025, понедельник. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
89 : 103
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 24, Шенгюн - 21, Ванвлит - 17, Грин - 8, Брукс - 8, Исон - 5, Смит II - 3, Адамс - 3, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 33, Карри - 22, Батлер - 20, Грин - 16, Подзиемски - 9, Луни - 3, Куминга, Пэйтон II, Муди, Ки, Сантос, Пост, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Примечательно, что в заключительной четверти встречи Карри отметился 14 набранными очками при показателе TS% 101,7. Более того, за этот период Стефен собрал три подбора.
Карри провёл на площадке в общей сложности 46 минут, набрав суммарно 22 очка (8 из 16 с игры, где 4 из 10 — трёхочковые; 2 из 2 — со штрафных), сделав 10 подборов и семь результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+16».
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