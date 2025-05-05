Карри набрал 14 очков в 4-й четверти 7-го матча с «Хьюстоном» с невероятной эффективностью

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри принял участие в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда одержала победу со счётом 103:89 (4-3).

Примечательно, что в заключительной четверти встречи Карри отметился 14 набранными очками при показателе TS% 101,7. Более того, за этот период Стефен собрал три подбора.

Карри провёл на площадке в общей сложности 46 минут, набрав суммарно 22 очка (8 из 16 с игры, где 4 из 10 — трёхочковые; 2 из 2 — со штрафных), сделав 10 подборов и семь результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+16».