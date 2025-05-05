«Это было нечто невероятное». Карри высказался после серии с «Хьюстоном» в плей-офф НБА

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри после седьмого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс» (103:89, 4-3) оценил защиту соперника.

«Это была, пожалуй, одна из самых жёстких защит, с которыми мне доводилось сталкиваться — особенно учитывая ту степень физичности, которую допускали в начале серии. Это было нечто невероятное», — заявил Карри во время послематчевой пресс-конференции.

Карри провёл на площадке в общей сложности 46 минут, набрав суммарно 22 очка (8 из 16 с игры, где 4 из 10 — трёхочковые; 2 из 2 — со штрафных), сделав 10 подборов и семь результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+16».