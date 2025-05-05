Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Идеальное решение». Назван клуб НБА, где россиянин Егор Дёмин может полностью раскрыться

«Идеальное решение». Назван клуб НБА, где россиянин Егор Дёмин может полностью раскрыться
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист и эксперт NCAA и драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кайл Бун в своём материале для CBS Sports поделился мнением о возможном переходе российского баскетболиста Егора Дёмина в клуб НБА «Орландо Мэджик», обладающий 16-м номером на предстоящем драфте.

«Орландо» нужно срочно усиливать атаку — их выступление в первом раунде плей-офф против «Бостона» провалилось из-за катастрофической нехватки огневой мощи. Дёмин, рослый плеймейкер, с его выдающимся пасом мог бы стать идеальным решением для раскрытия потенциала команды», — сказано в статье.

Стоит отметить, что 19-летний Дёмин в настоящее время готовится к драфт-комбайну — мероприятию, на котором скауты подавляющего большинства клубов НБА смогут оценить его потенциал. В рамках комбайна игроки проходят многочисленные тесты, выполняют специальные упражнения и участвуют в тренировочных сессиях.

Сейчас читают:
Чем занимается россиянин Егор Дёмин перед драфтом НБА?
Чем занимается россиянин Егор Дёмин перед драфтом НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android