«Идеальное решение». Назван клуб НБА, где россиянин Егор Дёмин может полностью раскрыться

Североамериканский журналист и эксперт NCAA и драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кайл Бун в своём материале для CBS Sports поделился мнением о возможном переходе российского баскетболиста Егора Дёмина в клуб НБА «Орландо Мэджик», обладающий 16-м номером на предстоящем драфте.

«Орландо» нужно срочно усиливать атаку — их выступление в первом раунде плей-офф против «Бостона» провалилось из-за катастрофической нехватки огневой мощи. Дёмин, рослый плеймейкер, с его выдающимся пасом мог бы стать идеальным решением для раскрытия потенциала команды», — сказано в статье.

Стоит отметить, что 19-летний Дёмин в настоящее время готовится к драфт-комбайну — мероприятию, на котором скауты подавляющего большинства клубов НБА смогут оценить его потенциал. В рамках комбайна игроки проходят многочисленные тесты, выполняют специальные упражнения и участвуют в тренировочных сессиях.