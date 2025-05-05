В ночь с 4 на 5 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф. В рамках игрового дня состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Все результаты игрового дня НБА 5 мая:

«Хьюстон Рокетс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 89:103 (3-4 в серии, «Уорриорз» прошли во второй раунд);

«Кливленд Кавальерс» – «Индиана Пэйсерс» – 112:121 (0-1 в серии второго раунда).

6 мая состоятся ещё две встречи второго раунда плей-офф: «Бостон Селтикс» сыграет с «Нью-Йорк Никс», а «Оклахома-Сити Тандер» – с «Денвер Наггетс».

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