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Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Расписание 1/2 финала плей-офф Единой лиги 5 мая

Расписание 1/2 финала плей-офф Единой лиги 5 мая
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Сегодня, 5 мая, в Единой лиге ВТБ состоится очередной день серии плей-офф. В рамках полуфинальной серии соревнований запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.

Расписание четвертьфинальных матчей плей-офф Единой лиги 5 мая:

19:30 мск – «Зенит» – «Локомотив-Кубань» (0-0 в серии).

Полуфинальные серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд.

Напомним, победителем регулярного чемпионата стал «Зенит» (39 побед — пять поражений). ЦСКА занял второе место (37 побед — семь поражений). Топ-3 замкнул УНИКС (36 побед и восемь поражений). «Локомотив-Кубань» был четвёртым.

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