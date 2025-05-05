Назван клуб НБА, один из ключевых постов в котором может занять близкий к Дёмину человек

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэвис Хансен, выступавший также в России и мадридском «Реале», является одним из кандидатов на пост президента по баскетбольным операциям клуба «Атланта Хоукс». Об этом информирует The Lead: Home.

Примечательно, что Хансен является консультантом университета Бригама Янга (BYU), за который в завершившемся сезоне NCAA выступал российский баскетболист Егор Дёмин. Трэвис не раз приглашал Егора к себе домой и даже называл его своим приёмным сыном.

Ранее Дёмин принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

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