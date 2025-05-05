Купер Флэгг получит за игру в НБА вдвое больше, чем первый пик драфта WNBA за сезон

Ожидаемый первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года Купер Флэгг, по оценкам, будет получать за матч $ 191 тыс., в то время как первый номер драфта женской НБА 2025 года Пейдж Бекерс — около $ 87 тыс. за сезон. Об этом информирует Basketball Forever.

Ранее свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года выставил 19-летний российский игрок Егор Дёмин.

Недавно стало известно, что экс-игрок НБА Трэвис Хансен, выступавший также в России и мадридском «Реале», является одним из кандидатов на пост президента по баскетбольным операциям клуба «Атланта Хоукс». Примечательно, что Хансен хорошо знаком с Дёминым.

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