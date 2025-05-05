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Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Зенит» — «Локомотив-Кубань»: текстовая трансляция матча начнётся в 19:30 мск

«Зенит» — «Локомотив-Кубань»: текстовая трансляция матча начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 5 мая, в Единой лиге ВТБ состоится очередной день серии плей-офф. В рамках полуфинальной серии соревнований «Зенит» примет «Локомотив-Кубань». Прямая текстовая трансляция встречи стартует одновременно с началом игры — в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
05 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Полуфинальные серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд.

«Зенит» стал победителем регулярного чемпионата. Клуб из Санкт-Петербурга одержал 39 побед и потерпел пять поражений. Второе место занял ЦСКА (37 побед — семь поражений). Топ-3 замкнул УНИКС (36 побед и восемь поражений). «Локомотив-Кубань» был четвёртым.

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