Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Скип Бэйлесс: Дрэймонд Грин — самый грязный игрок в истории НБА

Скип Бэйлесс: Дрэймонд Грин — самый грязный игрок в истории НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс высказался по поводу тяжёлого форварда и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2025, понедельник. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
89 : 103
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 24, Шенгюн - 21, Ванвлит - 17, Грин - 8, Брукс - 8, Исон - 5, Смит II - 3, Адамс - 3, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 33, Карри - 22, Батлер - 20, Грин - 16, Подзиемски - 9, Луни - 3, Куминга, Пэйтон II, Муди, Ки, Сантос, Пост, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер

«Дрэймонд Грин — самый грязный игрок в истории [НБА]… и всё же, как ни парадоксально, он остаётся всеобщим любимцем, медиазвездой с бешеной популярностью и настоящей рекламной машиной», — написал Бэйлесс на своей страничке в социальной сети.

Отметим, что сегодня, 5 мая, «Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон Рокетс» в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 103:89 и вышел в следующий раунд, где встретится с «Миннесотой Тимбервулвз».

Как в сегодняшнем матче, так и в предыдущих играх серии Грин регулярно допускал сомнительные выходки, которые вполне могли повлечь куда более серьёзные санкции, чем обычные неспортивные фолы или технические замечания.

Сейчас читают:
«Я — победитель». Стефен Карри красиво отправил «Хьюстон» на каникулы
Видео
«Я — победитель». Стефен Карри красиво отправил «Хьюстон» на каникулы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android