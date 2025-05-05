Скип Бэйлесс: Дрэймонд Грин — самый грязный игрок в истории НБА

Популярный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс высказался по поводу тяжёлого форварда и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

«Дрэймонд Грин — самый грязный игрок в истории [НБА]… и всё же, как ни парадоксально, он остаётся всеобщим любимцем, медиазвездой с бешеной популярностью и настоящей рекламной машиной», — написал Бэйлесс на своей страничке в социальной сети.

Отметим, что сегодня, 5 мая, «Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон Рокетс» в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 103:89 и вышел в следующий раунд, где встретится с «Миннесотой Тимбервулвз».

Как в сегодняшнем матче, так и в предыдущих играх серии Грин регулярно допускал сомнительные выходки, которые вполне могли повлечь куда более серьёзные санкции, чем обычные неспортивные фолы или технические замечания.