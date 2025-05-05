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«Большая обезьяна показала маленькой». Президент «Динамо» Вл — об избитом им футболисте

«Большая обезьяна показала маленькой». Президент «Динамо» Вл — об избитом им футболисте
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Президент и главный тренер клуба «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер дал комментарий по поводу резонансного инцидента с футболистом Антоном Мухиным. Ранее сообщалось, что между президентом и футболистом произошла ссора в бане, после которой Сандлер якобы нанёс игроку несколько ударов по голове и спине. У футболиста было диагностировано сотрясение мозга, он обратился в правоохранительные органы. Эдуард заявил, что изначально игрок жёстко оскорбил его.

«Это проблема у молодёжи. Неважно, был бы это я, был бы это любой другой мужчина в общей бане. Определённый текст разговора между мужчинами неприемлем. Поэтому существуют поступки, которые показывают маленькой обезьяне — большая обезьяна показывает маленькой — что такое жизнь, как она устроена. У маленькой обезьянки сразу открываются глаза, уши — она слышит, видит, понимает. Это называется опыт. Она начинает жить дальше так, как предполагает опыт.

Мы всё равно социальные существа. Чуть-чуть животные, стадные. То есть коллективизм, есть мужской подход, есть система мужских коммуникаций. Всё. Поэтому, конечно, он столкнулся с агрессивной обезьяной, которая показала, что такое то, то, то и то. Всё очень просто. Да, я там был. И он там тоже был. Но если бы я три раза ударил его в голову, то мы бы читали другие новости.

Я бью кулаками, только когда защищаю себя на улице, свою жену, своих друзей. Но воспитательные меры бывают разные. Они, конечно, бывают агрессивные. Но это уже каждый пусть обыгрывает как хочет. Мне за это вообще не стыдно. Вообще. Через меня проходит огромное количество молодых ребят, взрослых ребят. И ни один не скажет, что где-то я не проповедую правильные мужские ценности», — сказал Сандлер в интервью телеграм-каналу «Перехват».

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