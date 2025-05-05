«Автодор» объявил об уходе легионера Калеба Агады

30-летний разыгрывающий Калеб Агада по истечении контракта покинул «Автодор». Об этом информирует пресс-служба саратовского клуба. Спортсмен продолжит карьеру в чемпионате Ливии.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ 30-летний канадец нигерийского происхождения принял участие в 41 матче, где в среднем набирал 12,1 очка, делал 5,7 передачи, 5,0 подбора и 2,3 перехвата.

«Баскетбольный клуб «Автодор» благодарит Калеба за вклад в победы команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении саратовской команды.

Напомним, «Автодор» пробился в плей-офф Единой лиги, где в трёх матчах уступил УНИКСу.

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