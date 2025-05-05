Итоги сезона-2024/2025 Единой лиги: «Енисей» — в специальном выпуске «Чемпионата»

«Чемпионат» продолжает подводить итоги сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ. Третий материал серии посвящён «Енисею», который завершил выступление на стадии плей-ин.

После ухода всех легионеров летом команда пошла на перестройку, сделав ставку на молодых игроков и сохранив лишь пару иностранных баскетболистов. В течение сезона «Енисею» так и не удалось найти стабильность: соперники регулярно набирали 30+ очков против красноярцев, а отсутствие глубины состава особенно сказалось в плей-ин, где травмы лидеров и перебор фолов не позволили пройти дальше.

Тем не менее клубу предстоит усилить скамейку и найти баланс между перспективной молодёжью и опытом, чтобы вернуться в топ-6 лиги. Подробнее — в материале «Чемпионата».