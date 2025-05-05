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Президент «Динамо» Вл Эдуард Сандлер назвал конкретную причину, почему избил футболиста

Президент «Динамо» Вл Эдуард Сандлер назвал конкретную причину, почему избил футболиста
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Президент и главный тренер клуба «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер поделился подробностями относительно резонансной ситуации с футболистом Антоном Мухиным. Ранее сообщалось, что между ними произошла ссора в бане, после которой Сандлер якобы нанёс игроку несколько ударов по голове и спине. У футболиста было диагностировано сотрясение мозга, он обратился в правоохранительные органы.

«Я был там, где пишут. И мальчик был там, где пишут. И мальчик столкнулся просто с реакцией взрослого мужчины на то, что является во взрослом мужском мире неприемлемым. Не так, как пишут.

Просто в большом, вообще в мужском мире, везде, где используется слово из трёх букв — везде, в контексте «пошёл так» или «так». Везде, где мы, мужчины, используем по отношению к другому мужчине в своей речи слово из трёх букв, известное, это означает только одно: всё, границы стираются. Ты или отвечаешь за свои слова, или ты не можешь на них ответить», — сказал Сандлер в интервью телеграм-каналу «Перехват».

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