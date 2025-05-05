Кирилл Темиров назвал главное условие для победы «Локо» в полуфинале ЕЛ с «Зенитом»

Лёгкий форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров дал комментарий в преддверии полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Первая игра состоится уже сегодня, 5 мая. Она пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск. Серия будет продолжаться до четырёх побед. По мнению Темирова, главным фактором успеха в подобной стадии станет командный дух.

«К полуфинальной серии мы подходим с полной ответственностью. «Зенит» — сильная команда и чемпион регулярки. У них в составе много индивидуально сильных игроков. Чтобы победить, нам нужно следовать плану тренерского штаба, играть в командный баскетбол и агрессивно защищаться: тогда и в нападении всё получится.

Конечно, всегда лучше начинать серии дома при поддержке родных трибун. Но, думаю, мы и в Питере не останемся без «Локосемьи» — тут много наших болельщиков. Надеюсь, что и сегодня они придут за нас топить.

Легко однозначно не будет. Нам нужно сохранять концентрацию и в любой ситуации быть хладнокровными. Не имеет значения, где и с кем ты играешь, — в решающих стадиях сезона командный дух превыше всего», — сказал Темиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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