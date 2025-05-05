Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перкинс ответил, кого из суперзвёзд НБА хотел бы видеть в «Хьюстоне» вместо Адетокунбо

Перкинс ответил, кого из суперзвёзд НБА хотел бы видеть в «Хьюстоне» вместо Адетокунбо
,
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс рассказал, кого из звёздных игроков пригласил бы в «Хьюстон Рокетс» на месте руководства команды. По мнению Перкинса, клубу из Техаса следует обратить внимание на лёгкого форварда Кевина Дюранта, который сейчас выступает за «Финикс Санз».

«Я намерен заполучить Кевина Дюранта. Соберу пакет из Джейлена Грина, Кэма Уитмора, Джабари Смита и нескольких драфт-пиков — и отправлюсь за Кей Ди, а не за Яннисом [Адетокунбо]», — сказал Перкинс в эфире шоу SportsCenter.

Материалы по теме
«Милуоки» — дорогой труп с пульсом. Кажется, уход Адетокунбо будет неизбежным
«Милуоки» — дорогой труп с пульсом. Кажется, уход Адетокунбо будет неизбежным

Адетокунбо появился в образе персонажа мультика:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android