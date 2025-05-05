Перкинс ответил, кого из суперзвёзд НБА хотел бы видеть в «Хьюстоне» вместо Адетокунбо

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс рассказал, кого из звёздных игроков пригласил бы в «Хьюстон Рокетс» на месте руководства команды. По мнению Перкинса, клубу из Техаса следует обратить внимание на лёгкого форварда Кевина Дюранта, который сейчас выступает за «Финикс Санз».

«Я намерен заполучить Кевина Дюранта. Соберу пакет из Джейлена Грина, Кэма Уитмора, Джабари Смита и нескольких драфт-пиков — и отправлюсь за Кей Ди, а не за Яннисом [Адетокунбо]», — сказал Перкинс в эфире шоу SportsCenter.

Адетокунбо появился в образе персонажа мультика: