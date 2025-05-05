Главный тренер «Локо» Ведищев высказался о предстоящей серии 1/2 финала ЕЛ с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением о предстоящей серии 1/2 финала с «Зенитом». Первый матч состоится уже сегодня, 5 мая. Он состоится в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.

«В полуфинале нам предстоит сыграть против победителя регулярного чемпионата — сильной команды с большим количеством опытных игроков. Но по сезону у нас с «Зенитом» счёт 2-2, так что, думаю, полуфинальная серия будет сложной для обеих команд.

Важно начать серию правильно. Для этого нам нужно быть максимально собранными, действовать согласно нашему плану на матч и играть командно – как в защите, так и в нападении. Время подготовиться у нас было, теперь настала пора показать на площадке всё, что мы отрабатывали на тренировках», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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