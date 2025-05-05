Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Локо» Ведищев высказался о предстоящей серии 1/2 финала ЕЛ с «Зенитом»

Главный тренер «Локо» Ведищев высказался о предстоящей серии 1/2 финала ЕЛ с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением о предстоящей серии 1/2 финала с «Зенитом». Первый матч состоится уже сегодня, 5 мая. Он состоится в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
05 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В полуфинале нам предстоит сыграть против победителя регулярного чемпионата — сильной команды с большим количеством опытных игроков. Но по сезону у нас с «Зенитом» счёт 2-2, так что, думаю, полуфинальная серия будет сложной для обеих команд.

Важно начать серию правильно. Для этого нам нужно быть максимально собранными, действовать согласно нашему плану на матч и играть командно – как в защите, так и в нападении. Время подготовиться у нас было, теперь настала пора показать на площадке всё, что мы отрабатывали на тренировках», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Материалы по теме
Самые жаркие матчи в Единой лиге. Сегодня стартуют полуфиналы! LIVE
Live
Самые жаркие матчи в Единой лиге. Сегодня стартуют полуфиналы! LIVE

Ислам Махачев играет в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android